 В Казани завершился отборочный этап республиканской премии «Студент года – 2021»
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В Казани завершился отборочный этап республиканской премии «Студент года – 2021»

В этом году премия проводится по 18 направлениям, заявки на участие в заочном этапе подали 360 человек от 16 до 35 лет.

Республика
11 января 2022  19:20
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани завершился отборочный этап республиканской премии «Студент года — 2021». Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ. 

В этом году премия проводится по 18 направлениям, заявки на участие в заочном этапе подали 360 человек от 16 до 35 лет. Самыми популярными номинациями стали «Гран-при», «Общественник года» и «Интеллект года».

Результаты отборочных этапов станут известны в день российского студенчества — 25 января, в этот день состоится торжественная церемония награждения.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что семь татарстанских студентов стали финалистами Евразийских соревнований в сфере ИКТ Huawei Cup 2021.

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