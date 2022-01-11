В Казани завершился отборочный этап республиканской премии «Студент года — 2021». Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

В этом году премия проводится по 18 направлениям, заявки на участие в заочном этапе подали 360 человек от 16 до 35 лет. Самыми популярными номинациями стали «Гран-при», «Общественник года» и «Интеллект года».

Результаты отборочных этапов станут известны в день российского студенчества — 25 января, в этот день состоится торжественная церемония награждения.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что семь татарстанских студентов стали финалистами Евразийских соревнований в сфере ИКТ Huawei Cup 2021.