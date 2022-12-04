 В Казани женщина оставила 6-летнего сына на морозе и пошла отмечать свой день рождения
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В Казани женщина оставила 6-летнего сына на морозе и пошла отмечать свой день рождения

СУ СКР по РТ начало доследственную проверку.

Город
4 декабря 2022  14:48
Автор:
Ольга Ильина

В соцсетях появилась информация, что в Казани пьяная многодетная мать оставила без присмотра шестилетнего сына, а сама отмечала дома свой день рождения. Прохожие нашли его одного на улице на морозе.

По данному факту следственные органы проводят доследственную проверку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани кондуктор 45-го автобуса пыталась высадить мальчика, у которого не хватало денег на транспортной карте, на улицу в мороз. За ребенка вступилась одна из пассажирок. 

«Решила заступиться за мальчика, потому что кондуктор не имеет права высаживать его, и реально испугалась физической расправы надо мной. Она начала кричать и на меня, и на мальчика», - рассказала женщина телеканалу «Татарстан-24». 

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