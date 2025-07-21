В казанском аэропорту задержали партию деталей для швейного оборудования

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Республика
21 июля 2025  18:02

Накануне в международном аэропорту Казани сотрудники таможенной службы пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии промышленных комплектующих. Как установили инспекторы, пассажир рейса Шарджа-Казань, гражданин одной из стран Ближнего Востока, пытался провезти без соответствующего оформления 2000 металлических деталей для швейного оборудования общим весом около 20 килограммов.

Особое внимание таможенников привлекло состояние груза - все детали были обильно покрыты масляным составом и не имели какой-либо маркировки. В ходе досмотра задержанный пояснил, что выступает лишь курьером и должен был доставить груз в один из городов Поволжья по просьбе третьих лиц.

В отношении нарушителя возбуждено административное дело по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (недекларирование товаров, подлежащих таможенному оформлению). В настоящее время изъятые детали направлены на экспертизу, а таможенные органы продолжают административное расследование для установления всех обстоятельств происшествия.

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