В Казани пройдет выставка с произведениями Ван Дейка и Рубенса

23 февраля в центре «Эрмитаж-Казань» откроется выставка, на которой можно будет посмотреть живопись, печатную графику и предметы прикладного искусства из собрания Государственного Эрмитажа.

На выставке будут представлена два эскиза Рубенса. Это «Прибытие в Лион» и «Арка Геракла». Экспозицию дополнят парные портреты Филиппа IV и Елизаветы Бурбонской.

Также одним из экспонатов станет произведение Антониса Ван Дейка «Апостол Петр».

Автор концепции выставки — научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Алиса Мезенцева.

Напомним, ранее «КВ» писали, что В Казанском ТЮЗе пройдет благотворительная акция «Лапа любви».