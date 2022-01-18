 В Казани пройдет выставка с произведениями Ван Дейка и Рубенса
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В Казани пройдет выставка с произведениями Ван Дейка и Рубенса

Выставка будет называться «Золотой век фламандского искусства» и продлится до 20 ноября.

Город
18 января 2022  12:36
Автор:
Джамиля Садриева

23 февраля в центре «Эрмитаж-Казань» откроется выставка, на которой можно будет посмотреть живопись, печатную графику и предметы прикладного искусства из собрания Государственного Эрмитажа. 

На выставке будут представлена два эскиза Рубенса. Это «Прибытие в Лион» и «Арка Геракла». Экспозицию дополнят парные портреты Филиппа IV и Елизаветы Бурбонской. 

Также одним из экспонатов станет произведение Антониса Ван Дейка «Апостол Петр». 

Автор концепции выставки — научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Алиса Мезенцева. 

Напомним, ранее «КВ» писали, что В Казанском ТЮЗе пройдет благотворительная акция «Лапа любви». 

 

Фото: © пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль»

 

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