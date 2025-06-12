В Казанском Кремле прошел праздничный концерт ко Дню России

2 июня на территории Казанского Кремля состоялся праздничный концерт лауреатов молодежного фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», собравший более 350 артистов из 13 районов Татарстана. Мероприятие началось с торжественного исполнения гимна России всеми участниками и зрителями.

Перед собравшимися выступил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, отметивший: «Татарстан, где в мире и согласии живут представители 175 народов, демонстрирует единство через творчество молодежи». Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков подчеркнул, что фестиваль стал важной традицией празднования Дня России в республике.

Особой частью мероприятия стало вручение движению «Созвездие-Йолдызлык» почетной грамоты Совета Федерации за вклад в развитие молодежного творчества. Сенатор Александр Терентьев назвал фестиваль уникальным явлением для всей страны.

Концертная программа включила более 40 номеров, посвященных патриотизму, национальным традициям и 80-летию Победы. Генеральный продюсер движения Дмитрий Туманов отметил, что событие объединило творческую элиту со всего Татарстана.