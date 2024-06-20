В казанском метро отремонтировали крыши станций, заменили плитку и шпалы

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Город
20 июня 2024  11:30
Автор:
Эндже Гарафиева

За последние две недели на станциях метро было заменено 280 напольных, настенных и тактильных плит, обновлено 260 метров желтых предупредительных полос для маломобильных людей, промыто 11 860 метров тоннелей. Об этом рассказали в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Также были проведены ремонт крыш сходов на станциях «Проспект Победы» и «Северный Вокзал», ремонт дверей на станциях, замена негодных шпал на станциях «Кремлевская» и в Электродепо.

Ежедневно работники службы проводят мойку станций Казанского метрополитена. Основная работа службы путевого хозяйства проходит ночью, чтобы обеспечить бесперебойное движение поездов и предотвратить возникновение дефектов в сложном путевом хозяйстве.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

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