В казанском метро отремонтировали крыши станций, заменили плитку и шпалы

За последние две недели на станциях метро было заменено 280 напольных, настенных и тактильных плит, обновлено 260 метров желтых предупредительных полос для маломобильных людей, промыто 11 860 метров тоннелей. Об этом рассказали в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Также были проведены ремонт крыш сходов на станциях «Проспект Победы» и «Северный Вокзал», ремонт дверей на станциях, замена негодных шпал на станциях «Кремлевская» и в Электродепо.

Ежедневно работники службы проводят мойку станций Казанского метрополитена. Основная работа службы путевого хозяйства проходит ночью, чтобы обеспечить бесперебойное движение поездов и предотвратить возникновение дефектов в сложном путевом хозяйстве.