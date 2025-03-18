В казанском зооботсаду овца родила шесть ягнят

Казанский зооботанический сад стал свидетелем уникального события – у одной из овец родились сразу шесть ягнят. Для парнокопытных такое количество детенышей является большой редкостью, так как обычно овцы приносят 2–3 ягнят за один раз.

Новорожденные малыши появились на свет с необычным черно-белым окрасом, что делает их еще более примечательными. Однако из-за большого числа детенышей у матери не хватает молока, чтобы прокормить всех. Сотрудники отдела «Копытные» зооботсада взяли на себя заботу о малышах, подкармливая их из бутылочки.

Это событие стало радостным не только для сотрудников зоопарка, но и для посетителей, которые теперь могут наблюдать за ростом и развитием ягнят. Овцы и их потомство содержатся в комфортных условиях, где им обеспечены правильное питание и уход.

Специалисты отмечают, что такие случаи многоплодной беременности у овец встречаются крайне редко и требуют особого внимания. В зооботсаду планируют продолжить наблюдение за ягнятами, чтобы обеспечить их здоровое развитие.