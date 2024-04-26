В «Казнерго» назначен новый директор

Как сообщает мэрия РТ, новый директором «Казэнерго» стал бывший глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов - Фанис Нурмухаметов. На прошлой должности он работал с 2021 года. А с сентября 2012 по апрель 2021 года был руководителем «Казанского зооботсада».

Нового главу коллективу предприятия представил мэр Казани Ильсур Метшин. Он отметил, что Фанис Нурмухаметов уже более 16 лет трудится на муниципальных предприятиях и имеет широкий кругозор.

Напомним, что на этой неделе также был назначен новый руководитель «Водоканала».