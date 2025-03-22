В Лаишевском районе произошла трагедия, связанная с газовым оборудованием

Самовольный ремонт газового котла завершился очередным трагическим происшествием. Как сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана, сегодня утром в населенном пункте Малые Кабаны Лаишевского района погиб мужчина 1959 г. р., который пытался ремонтировать газовый котел в своем доме на улице Шоссейная. При этом он не установил дымоотводящую трубу от котла в дымоход. В настоящее время дом отключен от газоснабжения, проводится проверка.

В соответствии с п.6. и п.10 Постановления правительства РФ №410, работы по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования выполняются исключительно специализированной организацией.

В ГЖИ напоминают, что сомнительная экономия при самовольном ремонте и установке газовых плит, котлов, водонагревателей – это не только нарушение закона, но и угроза жизни, безопасности членов своей семьи и окружающих, целостности квартир и домов.