В Лаишевском районе произошла трагедия, связанная с газовым оборудованием

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Республика
22 марта 2025  13:02
Автор:
Дмитрий Смирнов

Самовольный ремонт газового котла завершился очередным трагическим происшествием. Как сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана, сегодня утром в населенном пункте Малые Кабаны Лаишевского района погиб мужчина 1959 г. р., который пытался ремонтировать газовый котел в своем доме на улице Шоссейная. При этом он не установил дымоотводящую трубу от котла в дымоход. В настоящее время дом отключен от газоснабжения, проводится проверка. 

В соответствии с п.6. и п.10 Постановления правительства РФ №410, работы по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования выполняются исключительно специализированной организацией. 

В ГЖИ напоминают, что сомнительная экономия при самовольном ремонте и установке газовых плит, котлов, водонагревателей – это не только нарушение закона, но и угроза жизни, безопасности членов своей семьи и окружающих, целостности квартир и домов.  

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