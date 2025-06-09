В Лаишевском районе РТ мужчина погиб при катании на сапборде

news_top_970_100
Республика
9 июня 2025  23:25

В Лаишевском районе Татарстана произошло трагическое происшествие, унесшее жизнь 36-летнего мужчины. По информации ГУ МЧС России по РТ, пара каталась на сапборде по озеру Ковалинское в селе Песчаные Ковали, когда оба упали в воду.

Свидетелям происшествия удалось спасти 36-летнюю женщину, находившуюся примерно в 100 метрах от берега. Пострадавшая отказалась от медицинской помощи. Однако мужчину спасти не удалось — водолазы позже обнаружили его тело на глубине 8 метров в 50 метрах от береговой линии.

Как установили спасатели, оба катались без спасательных жилетов. Отмечается, что данный участок водоёма не является официально оборудованным местом для купания, что могло усугубить ситуацию.

В МЧС напоминают о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности на воде: использовании спасательных средств, оценке собственных возможностей и выборе специально оборудованных мест для водных развлечений. 

news_right_column_240_400
Новости
В Лаишевском районе РТ мужчина погиб при катании на сапборде
По набережной Кабана в Казани прошел «Науруз»
В Казани утвердили проект Центра фигурного катания имени Алины Загитовой
30 лет вдохновения с «Казанскими ведомостями»
43 работника в Татарстане получили 2,1 млн рублей задолженности по зарплате
Римма Садыкова попросила Рустама Минниханова принять участие в выборах Раиса РТ
Казанский вокзал оснастили современными терминалами для покупки билетов
Спортивно-научное «Лето в Татарстане»: «Гонка героев», «Цифровиада», экстрим и лекции
Спортивно-научное «Лето в Татарстане»: «Гонка героев», «Цифровиада», экстрим и лекции