В Лаишевском районе РТ мужчина погиб при катании на сапборде

В Лаишевском районе Татарстана произошло трагическое происшествие, унесшее жизнь 36-летнего мужчины. По информации ГУ МЧС России по РТ, пара каталась на сапборде по озеру Ковалинское в селе Песчаные Ковали, когда оба упали в воду.

Свидетелям происшествия удалось спасти 36-летнюю женщину, находившуюся примерно в 100 метрах от берега. Пострадавшая отказалась от медицинской помощи. Однако мужчину спасти не удалось — водолазы позже обнаружили его тело на глубине 8 метров в 50 метрах от береговой линии.

Как установили спасатели, оба катались без спасательных жилетов. Отмечается, что данный участок водоёма не является официально оборудованным местом для купания, что могло усугубить ситуацию.

В МЧС напоминают о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности на воде: использовании спасательных средств, оценке собственных возможностей и выборе специально оборудованных мест для водных развлечений.