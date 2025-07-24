В Лаишевском районе восстанавливают экологию водоемов

В Татарстане активно ведутся работы по реабилитации двух природных объектов в Лаишевском районе. Специалисты расчищают озеро Утка в селе Державино и приток озера Ковалевское в Столбище в рамках государственной программы по защите от паводков и восстановлению водных ресурсов.

На текущий момент в Державино выполнено 60% работ, в Столбище — половина запланированного объема. Как пояснила глава Державинского сельского поселения Исламия Камалиева, основная задача — борьба с заилением. Глубину водоемов увеличивают на 2-3 метра, что позволит восстановить естественный водообмен.

Особое значение придается озера Ковалевское, имеющему статус памятника природы с 1978 года. В последние годы его экология пострадала из-за активной застройки территории и бурения скважин. Проводимые работы не только улучшат состояние уникального водоема, но и решат проблему подтоплений в жилом комплексе «Озерная долина» во время весеннего паводка.

Ранее для восстановления биоразнообразия в эти водоемы уже выпустили молодь ценных пород рыб — карася, сазана, амура и толстолобика. Э