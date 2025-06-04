В Лениногорске модернизируют водопроводную систему в рамках нацпроекта

В Лениногорске активно ведутся работы по реконструкции водовода в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Водопроводная сеть протяженностью 30,5 км, построенная в 1990-х годах, значительно изношена и требует капитального обновления. Проект рассчитан на 2026–2027 годы, но уже в 2025 году планируется проложить 7,5 км новых трубопроводов. На эти цели выделено 253,7 млн рублей.

По данным Главного управления инженерных сетей РТ, строители уже разработали 4,4 км грунта и уложили более 1 км труб. Работы выполняются согласно графику и должны завершиться к 30 августа. На сегодняшний день общий прогресс составляет 42%. После модернизации система обеспечит бесперебойное водоснабжение 68 тыс. жителей Лениногорска и 8 сельских поселений района.

Проблема изношенности коммунальных сетей в Татарстане остается актуальной. Как отметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, около трети из 27 тыс. км коммунальных сетей республики требуют замены. Для решения этой задачи в рамках нацпроекта в 2025 году запланировано финансирование в размере 3,2 млрд рублей, включая софинансирование из республиканского бюджета.

Кроме того, по инициативе Рустама Минниханова запущена дополнительная региональная программа с бюджетом 8,5 млрд рублей. В совокупности в 2025 году планируется модернизировать 136 объектов инженерной инфраструктуры в 45 муниципалитетах на общую сумму 11,7 млрд рублей. В результате будут заменены 388 км сетей, 25 водонапорных башен, 15 канализационных насосных станций, 2 очистных сооружения и 7 котельных.