 В Лениногорской ЦРБ готовы к открытию гериатрического центра
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В Лениногорской ЦРБ готовы к открытию гериатрического центра

Здесь врачи будут заниматься профилактикой и лечением болезней пожилых граждан.

Республика
5 декабря 2022  10:00
Автор:
Карина Кострулева

В селе Шугурово Лениногорского района РТ завершилось строительство межрайонного гериатрического центра. Здесь врачи будут заниматься профилактикой и лечением болезней пожилых граждан, а также инвалидов со всего района. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В настоящее время на объекте заершены все отделочные работы, а также демонтирована вентиляционная система. Кроме того, в центре установили крышу, фасад и выставлен забор. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Тукаевском районе РТ будет построен мультимодальный логистический центр. В 2022 году объем грузоперевозок в республике увеличился на 50% до 112 млн тонн.

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