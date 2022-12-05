В Лениногорской ЦРБ готовы к открытию гериатрического центра

В селе Шугурово Лениногорского района РТ завершилось строительство межрайонного гериатрического центра. Здесь врачи будут заниматься профилактикой и лечением болезней пожилых граждан, а также инвалидов со всего района. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В настоящее время на объекте заершены все отделочные работы, а также демонтирована вентиляционная система. Кроме того, в центре установили крышу, фасад и выставлен забор.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Тукаевском районе РТ будет построен мультимодальный логистический центр. В 2022 году объем грузоперевозок в республике увеличился на 50% до 112 млн тонн.