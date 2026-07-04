В лесах РТ проложили почти 2,4 тыс. км противопожарных полос

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» (нацпроект «Экологическое благополучие») в Татарстане обустроено 2 395,2 км новых противопожарных барьеров. Как сообщили в Минлесхозе РТ, эти меры призваны предотвращать возгорания и сдерживать распространение огня.

Глава ведомства Равиль Кузюров подчеркнул, что противопожарное обустройство — одна из приоритетных задач текущего года. Кроме того, в лесах продолжают обустраивать зоны отдыха, устанавливать информационные стенды и аншлаги для повышения экологической грамотности граждан.

Специалисты провели уход за существующими полосами общей длиной 4 806,9 км — это 100% плана. Также построено 36 км новых лесных дорог и реконструировано 149 км уже имеющихся (32% и 35% от годовых показателей соответственно). Основная причина лесных пожаров по-прежнему — неосторожное обращение с огнём.