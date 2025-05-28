В Москве приговорили экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова к 22 годам лишения свободы

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Россия/Мир
28 мая 2025  19:36

Савеловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову по делу о заказном убийстве елабужского депутата Айдара Исрафилова в 1999 году. Судья Ольга Чистова назначила 63-летнему подсудимому наказание в виде 22 лет колонии строгого режима по совокупности преступлений.

Гафуров признан виновным в подстрекательстве к убийству (18 лет) и подстрекательстве к приготовлению к преступлению (8 лет), что по совокупности дало 22 года итогового заключения. Суд также частично удовлетворил гражданские иски семьи погибшего, взыскав с осужденного 60 млн рублей морального вреда – по 20 млн рублей в пользу вдовы и двоих детей Исрафилова.

Исрафилов был застрелен 29 августа 1999 года у московского спорткомплекса «ЦСКА». Исполнитель убийства до сих пор находится в розыске, а непосредственный организатор – член ОПГ Рузаль Асадуллин – отбывает наказание. В последнем слове Гафуров категорически отверг свою причастность к преступлению и выразил надежду на восстановление справедливости.

Приговор оказался на три года мягче запрошенного гособвинением – прокурор Милана Дигаева настаивала на 25 годах лишения свободы.

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