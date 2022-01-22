В МВД опровергли информацию о задержании в Набережных Челнах насильника девочки

Управление МВД по Набережным Челнам опровергли информацию о задержании работника челнинского филиала КФУ по подозрению изнасилования девочки 12 лет. Об этом сообщили «Челнинские известия».

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о задержании мужчины. По утверждениям УВД, мужчину не объявляли в розыск и не задерживали.

«Кроме того, в указанном тексте персональные данные потерпевшей искажены и не соответствуют действительности», – говорится в сообщении.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в России педофилов-рецидивистов будут сажать на пожизненный срок.