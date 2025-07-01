В Набережных Челнах скончался известный журналист Павел Михно

Этой ночью ушел из жизни начальник отдела телерадиовещания и газеты «Вести КАМАЗа» Павел Михно, сообщается на сайте издания.

Мужчина родился в 1978 году в Набережных Челнах, однако работать начал в Казани. В 19 лет прошел его первый эфир на радиостанции «Пульс-радио», а в 1999 году Павел Михно попробовал себя на телевидении в ТК «Эфир».

В 2004 году журналист вернулся в Набережные Челны, где устроился на «КАМАЗ». Там он трудился до своего ухода.

У Павла Геннадьевича остались супруга и три дочери. Прощание с Павлом Михно состоится завтра в 9.15 в районе городского морга, похороны пройдут на Восточном кладбище после 10.00.