В Набережных Челнах возбуждено уголовное дело об убийстве в общежитии

Следственные органы СК РФ по Республике Татарстан возбудили уголовное дело по факту убийства, совершенного вечером 12 июня в общежитии на проспекте Вахитова в Набережных Челнах. Преступление квалифицировано по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.

По данным следствия, трагедия произошла в одной из комнат общежития №17 во время совместного распития спиртных напитков. В ходе возникшего конфликта 40-летний мужчина нанес 48-летней женщине множественные удары колюще-режущим предметом, после чего продолжил избиение ножкой деревянной табуретки. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Подозреваемый был оперативно задержан правоохранительными органами и полностью признал свою вину. В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.