В Национальной библиотеке РТ открылась фотовыставка «Казахстан. Взгляд»

Выставка «Казахстан. Взгляд» приурочена ко Дню Конституции Республики Казахстан и грядущим Всемирным играм кочевников, которые состоятся в Казахстане в сентябре.

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Республика
28 августа 2024  10:40
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Ольга Иванычева

На выставке представлено 30 фотографий фотографа Павла Тенякова. Он запечатлел удивительную красоту степей, гор, озер, старинных и современных городов Казахстана, моменты национальных казахских праздников.

Как рассказал Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков, День Конституции Республики Казахстан и День Республики Татарстан отмечается в один день 30 августа, поэтому выставка открылась накануне этих праздников. Яркую фотоэкспозицию дополнила выставка книг об истории Казахстана из фондов Национальной библиотеки РТ.

Ерлан Искаков передал Национальной библиотеке РТ новые издания: книг казахских народных сказок на татарском языке и сборник произведений классика казахской литературы Мухтара Ауэзова, переведенных на татарский язык.

Гостей церемонии открытия выставки ждали сюрприз – мастер-класс по казахской этномузыке от руководителя этногруппы «Алпар» Алмаза Асхадуллина. Также все желающие смогли попробовать блюда казахской кухни и даже настоящее верблюжье молоко.

  • Генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков провел экскурсиб по выставке

    Генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков провел экскурсиб по выставке

  • Чарынский каньон

    Чарынский каньон

  • Озеро Кольсай

    Озеро Кольсай

  • Байтерек - символ столицы Казахстана Астаны

    Байтерек - символ столицы Казахстана Астаны

  • Сбориник произведений Мухтара Ауэзова и казахские народные татарские на татарском языке

    Сбориник произведений Мухтара Ауэзова и казахские народные татарские на татарском языке

  • На ввставке книг о Казахстане

    На ввставке книг о Казахстане

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

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