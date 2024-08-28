В Национальной библиотеке РТ открылась фотовыставка «Казахстан. Взгляд»

На выставке представлено 30 фотографий фотографа Павла Тенякова. Он запечатлел удивительную красоту степей, гор, озер, старинных и современных городов Казахстана, моменты национальных казахских праздников.

Как рассказал Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков, День Конституции Республики Казахстан и День Республики Татарстан отмечается в один день 30 августа, поэтому выставка открылась накануне этих праздников. Яркую фотоэкспозицию дополнила выставка книг об истории Казахстана из фондов Национальной библиотеки РТ.

Ерлан Искаков передал Национальной библиотеке РТ новые издания: книг казахских народных сказок на татарском языке и сборник произведений классика казахской литературы Мухтара Ауэзова, переведенных на татарский язык.

Гостей церемонии открытия выставки ждали сюрприз – мастер-класс по казахской этномузыке от руководителя этногруппы «Алпар» Алмаза Асхадуллина. Также все желающие смогли попробовать блюда казахской кухни и даже настоящее верблюжье молоко.