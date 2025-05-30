В «Нефтехимике» подтвердили назначение Игоря Гришина на пост главного тренера

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Спорт
30 мая 2025  10:54
Автор:
Эдгар Витковский

Спортивный директор нижнекамского «Нефтехимика» Антон Марчинский в интервью «Советскому спорту» подтвердил назначение Игоря Гришина на пост главного тренера. При этом функционер отметил, что контракт со специалистом ещё не подписан, но заявил о намерении «удивить в новом сезоне своей игрой».

Последний сезон Игорь Гришин работал в клубе ВХЛ «Динамо». Он вывел петербуржцев на второе место в регулярном чемпионате, но вылетел в плей-офф во втором раунде от «Магнитки» (2–4). В карьере Гришина также есть отрезок работы в КХЛ, когда он несколько месяцев возглавлял «Спартак».

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В «Нефтехимике» подтвердили назначение Игоря Гришина на пост главного тренера
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