В «Нефтехимике» подтвердили назначение Игоря Гришина на пост главного тренера

Спортивный директор нижнекамского «Нефтехимика» Антон Марчинский в интервью «Советскому спорту» подтвердил назначение Игоря Гришина на пост главного тренера. При этом функционер отметил, что контракт со специалистом ещё не подписан, но заявил о намерении «удивить в новом сезоне своей игрой».

Последний сезон Игорь Гришин работал в клубе ВХЛ «Динамо». Он вывел петербуржцев на второе место в регулярном чемпионате, но вылетел в плей-офф во втором раунде от «Магнитки» (2–4). В карьере Гришина также есть отрезок работы в КХЛ, когда он несколько месяцев возглавлял «Спартак».