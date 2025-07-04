В Нижнекамске мошенники обманули пенсионеров на миллионы рублей

В Нижнекамске зафиксирована серия случаев телефонного мошенничества, где преступники, выдавая себя за сотрудников спецслужб и банков, похитили у жителей крупные суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Среди пострадавших - 64-летняя пенсионерка, лишившаяся 716 тысяч рублей, 58-летний инженер, потерявший 1 миллион 220 тысяч рублей (включая заемные средства), и 69-летний охранник, отдавший аферистам 500 тысяч рублей своих сбережений.

Как установило УМВД по Нижнекамскому району, злоумышленники использовали стандартную схему: убеждали жертв в необходимости перевода средств на "безопасные счета" под предлогом защиты от мнимых угроз. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").

МВД по РТ напоминает: настоящие сотрудники банков и государственных органов никогда не запрашивают по телефону конфиденциальную банковскую информацию, коды из SMS или переводы денег. При подобных звонках следует немедленно положить трубку и сообщить в правоохранительные органы. Особую бдительность следует проявлять пожилым людям, которые чаще всего становятся жертвами таких преступлений.

