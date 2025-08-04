В Нижнекамске появится 15-этажное общежитие для студентов НХТИ

news_top_970_100
Республика
4 августа 2025  15:11

В Нижнекамске запланировано строительство нового 15-этажного общежития для студентов Нижнекамского химико-технологического института (НХТИ). Современное здание на 388 мест возведут рядом с главным корпусом вуза, а строительные работы начнутся уже в 2026 году.

Как отметил руководитель исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев, новый комплекс поможет привлекать абитуриентов из соседних регионов, обеспечив их комфортным жильем.

Напомним, что в 2024 году вуз уже получил масштабное обновление: на реконструкцию главного корпуса было направлено около 2 млрд рублей. Сейчас в корпусе Б идет капитальный ремонт, а модернизация корпуса В запланирована на 2027 год.

news_right_column_240_400
Новости
«Ак Барс» представил капитана на сезон 2025/26
160 казанских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ
В Казани с 9 по 13 августа пройдут соревнования по спортивному ориентированию
В Нижнекамске появится 15-этажное общежитие для студентов НХТИ
20-летний водитель погиб, проехав на красный в Казани
В Казани завершили ремонт дороги на участке проспекта Ямашева
Руководитель «Горкоммунхоза» Набережных Челнов покинул пост
Герои СВО из Татарстана будут учиться управлению у Асгата Сафарова