В Нижнекамске появится 15-этажное общежитие для студентов НХТИ

В Нижнекамске запланировано строительство нового 15-этажного общежития для студентов Нижнекамского химико-технологического института (НХТИ). Современное здание на 388 мест возведут рядом с главным корпусом вуза, а строительные работы начнутся уже в 2026 году.

Как отметил руководитель исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев, новый комплекс поможет привлекать абитуриентов из соседних регионов, обеспечив их комфортным жильем.

Напомним, что в 2024 году вуз уже получил масштабное обновление: на реконструкцию главного корпуса было направлено около 2 млрд рублей. Сейчас в корпусе Б идет капитальный ремонт, а модернизация корпуса В запланирована на 2027 год.