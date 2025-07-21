В Нижнекамске раскрыта подпольная нарколаборатория

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность жителя Нижнекамска, организовавшего в собственной квартире лабораторию по производству запрещенных веществ. Как установили следователи, мужчина решил заняться преступным бизнесом после обнаружения в интернете предложения о «высокооплачиваемой подработке».

В ходе обыска оперативники изъяли крупную партию наркотиков, включая 86,7 граммов мефедрона и 761,5 грамма марихуаны, а также обнаружили 9 кустов конопли. Преступник оборудовал полноценное производственное помещение, укомплектованное лабораторной посудой, химическими реактивами, весами и другим специализированным оборудованием.

По признанию задержанного, синтетические вещества предназначались для реализации через нелегальный интернет-магазин. Технологию изготовления наркотиков он освоил самостоятельно, изучая специализированные видеоуроки в сети.

В настоящее время в отношении предприимчивого нижнекамца возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства противоправной деятельности и возможных соучастников преступной схемы.