В Нижнекамске ушла из жизни педагог и почетный гражданин города Нина Аристова

На 89-м году жизни скончалась Нина Аристова — выдающийся деятель культуры, бывший директор Детской музыкальной школы №1 Нижнекамска, удостоенная звания почетного гражданина города.

Ее профессиональный путь начался в 1966 году, когда молодая преподавательница по классу фортепиано приехала в строящийся Нижнекамск. Уже через три года она возглавила музыкальную школу, которой посвятила более полувека своей жизни. В трудные первые годы Аристовой приходилось буквально с нуля обустраивать учебное заведение, преодолевая нехватку оборудования и формируя профессиональный коллектив.

Под ее руководством школа стала настоящей кузницей музыкальных талантов. Многие выпускники, вдохновленные примером своего наставника, сами возглавили учреждения культуры в разных городах России.

За многолетний самоотверженный труд Нина Аристова была удостоена званий «Заслуженный работник культуры ТАССР» и «Ветеран труда», награждена медалями «За доблестный труд» и «За достижения в области культуры».

Гражданская панихида состоится 14 июня в 10:30 в церкви Воскресения Христова на улице Мурадьяна.