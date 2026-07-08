В Нижнекамске впервые удалили опухоль желудка без единого разреза

Хирурги Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы провели уникальную операцию – эндоскопическую диссекцию в подслизистом слое желудка, сохранив орган пациентке в целости. Ранее подобные патологии лечили только путём резекции, удаляя часть желудка.

Вмешательство длилось два часа. Через ротовую полость врач ввёл эндоскоп и иссек два плоских новообразования, которые расползались по слизистой, не прорастая вглубь. Как пояснил заведующий эндоскопическим отделением Булат Арсланов, без своевременного удаления такие образования могут переродиться в рак. Операция прошла успешно, орган полностью сохранён.