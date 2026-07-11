В Нижнекамске задержали мужчину за публикацию видео атаки дронов

В Нижнекамске полицейские установили и задержали 33-летнего мужчину, который снял на видео момент атаки беспилотников на промышленный объект и выложил ролик в открытый интернет-паблик. Публикация вызвала негативную реакцию, после чего автор удалил её, однако его личность уже была установлена. Задержанному объявили прокурорское предупреждение о недопустимости нарушения закона.

В МВД пояснили, что действия мужчины нарушают указ Раиса Татарстана, который запрещает распространение в СМИ и соцсетях любой информации, связанной с работой беспилотных воздушных судов. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев ранее предупреждал, что за такие публикации предусмотрена ответственность – вплоть до уголовной, если сведения могут нанести ущерб безопасности страны. О всех замеченных БПЛА горожан просят сообщать по номеру 112.