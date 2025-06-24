В Нурлате возрождают чувашский праздник «Уяв» после 4-летнего перерыва

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Республика
24 июня 2025  15:56

29 июня Нурлатский район Татарстана станет центром чувашской культуры – здесь пройдет традиционный праздник «Уяв», возобновляемый после четырехлетнего перерыва. Мероприятие приобретает особое значение для района, где чуваши составляют 25% населения – около 13 тысяч человек.

Как отметил замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин, «Уяв» – это не просто фольклорный фестиваль, а глубоко укорененная традиция с сильной молодежной и семейной составляющей. В этом году праздник дополнит молодежный творческий форум «Аталан», который соберет 100 талантливых представителей чувашской молодежи.

Программа начнется в 9 утра и включит:

  • реконструкцию старинных обрядов
  • конкурс «Уяв пики – 2025»
  • национальные подворья с мастер-классами
  • выставки школьных краеведческих музеев

«Нурлат 13 лет проводил этот праздник, и он остается живой связью поколений», – подчеркнула директор местного Дома Дружбы народов Галина Терентьева. Особенностью нынешнего «Уява» станет первая в истории праздника чувашская свадьба на главной сцене.

Традиционно «Уяв» отмечался от первых всходов до начала сенокоса, символизируя единство человека и природы. Современный формат сохраняет эту философию, объединяя древние обычаи с энергией нового поколения.

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