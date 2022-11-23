В Нурлатском районе Татарстана у девятерых жителей обнаружили мышиную лихорадку

В Нурлатском районе Татарстана у девятерых жителей обнаружили геморрагическую лихорадку, известную как мышиную. Об этом сообщает «Татарстан-24».

У пациентов наблюдается высокая температура, мышечная слабость, озноб и снижение количества мочи.

В данный момент в инфекционном отделении центральной районной больницы находятся 4 человека, а троих отправили в РКБ.

Причина роста заболеваемости — несоблюдение гигиены рук и профессиональная деятельность пациентов.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане за 10 месяцев этого года на 18,6% увеличилось количество заболевших сифилисом.