В одной из квартир Казани загорелась сушилка для овощей и фруктов

В трехкомнатной квартире в Казани на улице Бигичева загорелась сушилка для овощей и фруктов. К счастью, возгорание удалось потушить еще до приезда пожарных. Площадь пожара составила 0,5 «квадратов». Никто не пострадал, сообщили «КВ» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что накануне днем в бугульминском детском саду «Василек» загорелись оконная рама и подоконник на втором этаже. Возгорание на площади четырех «квадратов» потушили еще до приезда пожарных. Также персонал детского сада – 19 человек организовал и провел эвакуацию 71 ребенка в соседнее здание.

На место происшествия выезжал городской прокурор. По факту случившегося Бугульминская прокуратура организовала проверку, после которой надзорное ведомство оценит соблюдение требований пожарной безопасности.