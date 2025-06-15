В Осиново четырехлетний мальчик погиб, выпав из окна многоэтажки

В селе Осиново Зеленодольского района произошло страшное происшествие — четырехлетний ребенок погиб, выпав из окна десятого этажа жилого комплекса «Радужный». Инцидент произошел сегодня около 15:00, когда мальчик, оставшись без присмотра взрослых, оперся на москитную сетку и выпал из окна.

Как сообщает прокуратура Республики Татарстан, сигнал о происшествии поступил в правоохранительные органы в 14:52. Несмотря на оперативное прибытие экстренных служб, спасти ребенка не удалось — от полученных травм он скончался на месте падения.

На место трагедии незамедлительно выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев. В настоящее время организована тщательная проверка обстоятельств случившегося. Надзорное ведомство особо подчеркивает, что москитные сетки создают ложное ощущение безопасности и не способны выдержать вес даже маленького ребенка.

«Этот трагический случай в очередной раз свидетельствует о необходимости постоянного контроля за детьми, особенно вблизи оконных проемов, — отмечают в прокуратуре. — Родителям следует помнить, что жизнь и здоровье ребенка — это высшая ценность, требующая неустанного внимания».

Специалисты напоминают о простых, но жизненно важных мерах предосторожности: установке специальных оконных ограничителей, перемещении мебели подальше от окон и, самое главное, недопущении ситуаций, когда маленькие дети остаются без присмотра в помещениях с открытыми окнами.