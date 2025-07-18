В Пестречинском районе выявлена незаконная свалка с ущербом в 3,5 млн рублей

Прокуратура Татарстана пресекла вопиющий случай нарушения экологического законодательства в Пестречинском районе. В ходе совместной проверки с контролирующими органами обнаружено несанкционированное захоронение отходов на сельхозугодьях возле села Надеждино.

Как установили надзорные органы, собственник земельного участка вместо ведения сельскохозяйственной деятельности организовал на нем полигон для твердых бытовых отходов. Особую тревогу вызвали факты закапывания мусора в плодородный слой почвы, что привело к экологическому ущербу, предварительно оцененному в 3,5 миллиона рублей.

В отношении нарушителя возбуждены административные дела по двум статьям: за использование земли не по целевому назначению и порчу сельхозугодий. Прокуратура потребовала незамедлительной ликвидации свалки и восстановления плодородного слоя почвы.