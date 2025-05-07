В преддверии Дня Победы в Казани переиздали мемуары Петра Гаврилова

Сегодня в ИА «Татар-информ» представили книгу мемуаров легендарного защитника Брестской крепости, Героя Советского Союза Петра Гаврилова «Сражается крепость».

Первая публикация книги состоялась в 1975 году. Сейчас это уже раритетное издание. Данное издание – уже третье. Книга сохранила дух того времени, живое слово героя – защитники «Брестской крепости».

- 80-летие победы в Великой Отечественной войне – это хороший повод вспомнить наших героев. Такие исторические издания позволяют сохранить память о страницах истории нашей страны, – отметил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев.

На презентации книги присутствовали глава Пестречинского района РТ Раис Сулейманов, Представитель Республики Татарстан в Белоруссии Ильхам Кашапов, писатель, переводчик, литературовед Луиза Янсуар (Шарова).

Руководитель филиала акционерного общества «Татмедиа» «Полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс» Анас Аскаров рассказал, что половина тиража книги уже передана Белоруссии. Остальная часть тиража будет передана Пестречинскому району – району, где родился и вырос легендарный Петр Гаврилов.

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