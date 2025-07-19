В РТ продолжается капитальный ремонт жилого фонда: программа на 55% выполнена

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Республика
19 июля 2025  21:51

В республике полным ходом идут работы по обновлению многоквартирных домов. Как стало известно на оперативном совещании в Доме правительства, подрядные организации уже завершили капитальный ремонт в 132 жилых зданиях. Еще 642 дома находятся в процессе реконструкции.

Особенно интенсивно работы продвигались в последние четырнадцать дней - за этот период строители сдали 35 отремонтированных объектов в 14 муниципальных образованиях. Общая готовность программы превысила 55%, при этом сезонные работы, требующие теплой погоды, выполнены на 58%.

Совещание под председательством Рустама Минниханова прошло в формате видеоконференции с участием всех районов республики. В обсуждении принимали участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и министр строительства Марат Айзатуллин.

Программа охватывает все 42 муниципалитета региона. Жильцы получают обновленные кровли, фасады, а также модернизированные инженерные системы. Финансирование осуществляется за счет средств фонда капитального ремонта, формируемого из взносов собственников.

В текущем году планируется привести в порядок 911 многоквартирных домов по всей республике. Особое внимание уделяется качеству выполняемых работ и соблюдению установленных сроков. Региональные власти держат на особом контроле ход реализации этой масштабной программы.

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