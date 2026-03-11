В республике подвели итоги «Зимы в Татарстане» и фестиваля «Курше»

Фото: mamadysh.tatarstan.ru

Об этом сообщили в Институте развития городов РТ. Напомним, «Зима в Татарстане» - это продолжение полюбившегося всем проекта «Лето в Татарстане», который запустили по инициативе Раиса республики Рустама Минниханова. Идея простая: собрать в одну афишу все уличные события, чтобы парки и скверы были интересны людям круглый год.

- Когда мы только начинали проект «Лето в Татарстане», нам было важно не просто составить расписание, а сделать так, чтобы люди полюбили свои парки и дворы, чувствовали их своими. Летний успех показал, что людям это нужно. А «Зима в Татарстане» стала настоящей проверкой. В холода, когда рано темнеет, пространства не опустели - там проходили спортивные турниры, ледовые шоу. Погода не важна, если есть интерес. И за каждым миллионом участников - живые улыбки жителей. Это для нас главное, - рассказала директор Института развития городов РТ Наиля Нагуманова.

С декабря по февраль в 45 районах республики прошло 1,5 тысячи мероприятий, на которых побывали более 4 миллионов человек. Зимние праздники развернулись на тысяче площадок. Чтобы жители и туристы не запутались в праздниках, работал специальный сайт-навигатор на русском и татарском языках. За три месяца туда зашли более миллиона пользователей. Причем 37% - это сами татарстанцы, 14% - москвичи, а 49% - гости из других регионов России. Еще этой зимой по Татарстану ездил специальный информационный центр на колесах. Он останавливался в Казани (в парке «Черное озеро»), Набережных Челнах, Мамадыше, Бугульме, Дубъязах, Лениногорске и Елабуге. Там можно было узнать про афишу и поучаствовать в играх.

Из ярких событий запомнилось многое. В Мамадыше шумно и весело прошел юбилейный фестиваль креативных саней SunnyFest. В Казани на «Черном озере» лед превратился в подиум: там прошло модное ледовое шоу GALA Snow Fashion Show в стиле «Карнавальной ночи», а Илья Авербух устроил Winter Fest со звездами фигурного катания и мастер-классами. В Дубъязах на «Высокогорской Масленице» собрали более 3 тысяч гостей.

Отдельно подвели итоги зимнего сезона фестиваля «Курше». Этот проект помогает жителям самим придумывать праздники у себя во дворах и получать на это деньги. За три месяца прошло 219 событий в 63 дворах и 156 общественных пространствах. Их посетили более 90 тысяч человек. А общая сумма поддержки, которую получили победители, составила 40 миллионов рублей. Фестиваль добрососедства - это новогодние елки, экскурсии, спортивные турниры, уличные театры, блины на Масленицу и патриотические акции.

Больше всего событий провели в Зеленодольском районе (30 мероприятий), Казани и Набережных Челнах (по 28). Некоторые команды сделали гораздо больше, чем планировали. Например, самозанятая Гульнара Ахметзянова из Зеленодольска показала спектакль-променад 32 раза. Зрители просто шли по городу, а на ключевых точках их встречали маленькие театральные сценки из его истории. Команда управляющей компании из Лаишевского района выигрывала в конкурсе два сезона подряд и устроила в своем ЖК «Южный парк» больше 40 дворовых праздников: турниры, семейные встречи, концерты.

Зимой интерес к фестивалю вырос в разы. На конкурс подали 1430 заявок - это в два с половиной раза больше, чем летом. Победителями стали 49 проектов, еще три выбрали народным голосованием. Впервые в конкурсе могли участвовать не только активисты, но и муниципальные учреждения. К слову, официальный старт зимнему сезону дала Республиканская новогодняя елка. В Казань в «Татнефть Арену» приехали 8500 детей со всего Татарстана: отличники, юные артисты, дети участников СВО, активисты. Праздник оформили в стиле «Курше», чтобы напомнить, что добрососедство и взаимопомощь - это важно.

Кстати

Программа развития общественных пространств РТ стартовала в 2015 году. Тогда началась масштабная работа по благоустройству парков и скверов во всех районах республики - от крупных городов до небольших сел и деревень. К 2026 году по программе реализовали 450 объектов. Сюда входят как обновленные территории, так и новые парки и бульвары.