6 июля в Рио-де-Жанейро начал работу XVII саммит БРИКС, который в этом году проходит в обновленном расширенном составе. Россия, являясь одним из основателей объединения, продолжает играть ключевую роль в формировании новой системы международных отношений.

Эксперты отмечают, что растущее число стран, стремящихся присоединиться к БРИКС, наглядно демонстрирует провал политики изоляции, проводимой западными государствами. Прошлогодний саммит в Казани стал важной вехой в этом процессе, подтвердив лидерскую роль России в объединении, сообщает «Татар-информ».

Член Комитета Госдумы по защите конкуренции Айдар Метшин подчеркивает, что курс России на создание многополярного мира, обозначенный Президентом Владимиром Путиным, сегодня становится реальностью. Казань, принимавшая саммит БРИКС в 2023 году, продолжает укреплять свой статус важной международной площадки для диалога.

По мнению экспертов, современный мир переживает глобальную трансформацию, где БРИКС становится одним из центров притяжения для стран, выступающих за равноправное сотрудничество. Татарстан активно участвует в этом процессе, развивая партнерские связи с государствами-участниками объединения.

«Проведение саммита БРИКС в Казани стало знаковым событием для всего региона», - отмечает член Общественной палаты РФ Ольга Павлова. По ее словам, объединение играет ключевую роль в формировании справедливой системы международных отношений и развитии альтернативных экономических механизмов.

