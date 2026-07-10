В РКОД провели щадящую операцию пациенту с пятью инсультами и инфарктом

Онкологи Республиканского клинического диспансера Татарстана выполнили малоинвазивное вмешательство мужчине с раком почки, чей медицинский анамнез включал пять инсультов, инфаркт и протезирование сердечных клапанов. Открытая операция для такого пациента была бы крайне рискованной, поэтому врачи выбрали другой путь.

Мультидисциплинарная команда почти неделю готовила мужчину к процедуре. Временная замена антикоагулянта требовала тонкого баланса между риском тромбоза и кровотечения, рассказала кардиоонколог Луиза Гапар. Затем специалисты провели рентгенэндоваскулярную эмболизацию – через микроскопический прокол в бедренной артерии они нашли сосуд, питающий опухоль, и перекрыли его, лишив новообразование кровоснабжения. Вмешательство прошло успешно, пациент восстанавливается под наблюдением врачей.