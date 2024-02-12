В России предложили отметить день СВО в школах

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Россия/Мир
12 февраля 2024  10:06
Автор:
Эндже Гарафиева

С инициативой выступила первый заместитель главы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Об этом пишет ТАСС.

Депутат предложила провести 24 февраля в школах мероприятия, посвященные годовщине начала спецоперации, с приглашением ветеранов СВО. 

Мероприятия могут носить название «День начала СВО» — учащимся расскажут историю начала специальной военной операции, ее причины, цели и задачи, ход основных событий. А также пригласят ветерана боевых действий или при его отсутствии продемонстрируют видеоролики, посвященные событиям СВО.

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