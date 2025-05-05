В России разработали первый комплексный менеджер корпоративных паролей

Аспирант Новосибирского государственного технического университета Дмитрий Нечаев разработал уникальный программный комплекс Password Solutions для контроля паролей в организациях. Это первое российское решение подобного уровня, не имеющее аналогов на отечественном рынке.

Система включает несколько специализированных модулей:

PS-Check анализирует стойкость паролей, проверяя их по базам утечек;

PS-Scan выявляет слабые пароли в корпоративной сети;

PS-Help помогает создавать надежные запоминающиеся пароли;

PS-Manager управляет хранилищем паролей;

PS-Gen генерирует криптостойкие комбинации;

PS-Cloud содержит базу компрометированных паролей;

PS-Educate обучает сотрудников киберграмотности.

Разработка ориентирована на крупные компании с существующей системой информационной безопасности. В настоящее время приложение работает под Windows, но в планах - версия для Linux. Как отметил автор, большинство модулей не имеют зарубежных аналогов, а технология PS-Check разработана на основе его диссертационного исследования, сообщает РИА Новости.