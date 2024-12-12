В России с 1 января 2025 года увеличатся штрафы за нарушение ПДД

С 1 января 2025 года в России вступят в силу новые нормы, касающиеся административных штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Госдума приняла соответствующий законопроект, который затрагивает широкий спектр нарушений — от превышения скорости до выезда на встречную полосу.

Изменения стали результатом обсуждений потенциальных поправок, и теперь штрафы значительно увеличатся. К примеру, за управление автомобилем в состоянии опьянения закон предписывает рост штрафа с 30 тыс. до 45 тыс. рублей, если действия водителя не имеют уголовной ответственности. Аналогично, за отказ пройти медицинское освидетельствование также придется заплатить 45 тыс. рублей вместо прежних 30 тыс.

Кроме того, повышение штрафов коснется и случаев превышения скорости:

За превышение более чем на 20 километров в час — новый штраф составит 750 рублей (было 500 рублей).

За превышение от 40 до 60 километров в час — от 2 тыс. до 2,25 тыс. рублей.

Превышение более чем на 60 километров в час обойдется нарушителю в 3,75 тыс. рублей вместо 2,5 тыс.

За превышение на 80 километров в час — новый штраф составит 7,5 тыс. рублей.

К тому же, размер штрафа за проезд на запрещающий сигнал светофора увеличится с 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, а за выезд на встречную полосу — с 5 тыс. до 7,5 тыс. рублей. Изменения также касаются правил ношения ремней безопасности: за управление автомобилем без них штраф возрастет с 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

Дополнительно, срок для уплаты штрафов с учетом скидки увеличить с 20 до 30 дней, а размер скидки снизится с 50% до 25%. Новые правила штрафов вступят в силу с января 2025 года, и все изменения касаются только правонарушений, совершенных после этой даты.