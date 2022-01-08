 В России сократится срок оформления паспорта
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В России сократится срок оформления паспорта

С 1 июля документ можно будет оформить в течение пяти дней.

Полезное
8 января 2022  12:28
Автор:
Эдуард Салихов

В России сократится срок оформления паспорта. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, с 1 июля документ можно будет оформить в течение пяти дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены. Сейчас сроки оформления паспортов составляют от 10 до 30 дней.

Эта же норма будет распространяться и на оформление паспорта с электронным носителем при их введении. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане в 2023 году появятся электронные паспорта. Правительство РФ выбрало республику в качестве пилотного региона для тестирования цифрового паспорта.

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