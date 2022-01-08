В России сократится срок оформления паспорта. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, с 1 июля документ можно будет оформить в течение пяти дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены. Сейчас сроки оформления паспортов составляют от 10 до 30 дней.

Эта же норма будет распространяться и на оформление паспорта с электронным носителем при их введении.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане в 2023 году появятся электронные паспорта. Правительство РФ выбрало республику в качестве пилотного региона для тестирования цифрового паспорта.