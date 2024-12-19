В России женщин меньше на 30% - Путин

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Россия/Мир
19 декабря 2024  18:16

Президент России Владимир Путин отметил, что количество женщин в детородном возрасте в стране уменьшилось на 30%. Во время прямой линии он подметил: "В нашей стране наблюдается нехватка девушек, и девочки действительно нужны". Путин пообещал, что будет продолжаться работа над мерами, направленными на улучшение демографической ситуации в России.  

Эта прямая линия, которая также представляет собой пресс-конференцию, состоялась в четверг в рамках программы "Итоги года с Владимиром Путиным", начавшейся в полдень. К моменту начала программы было зарегистрировано свыше 2,2 миллиона обращений.

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