В РТ 16 июня ожидается неустойчивая погода с грозами и порывистым ветром

news_top_970_100
Республика
16 июня 2025  08:13

Согласно прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, сегодняшний день принесет переменчивые погодные условия. На территории региона ожидается облачная погода с периодическими прояснениями, которая будет сопровождаться осадками различной интенсивности.

Метеорологи предупреждают о высокой вероятности дождей, которые местами могут перейти в умеренные ливни. В отдельных районах республики возможны грозовые явления, а в дневные часы не исключен локальный град. Особое внимание специалисты обращают на усиление ветра — юго-западные потоки достигнут скорости 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с. В зоне грозовой активности ветер может кратковременно усиливаться до 15-20 м/с.

Температурный фон останется комфортным для середины июня: утренние показатели не опустятся ниже +16°C, а днем воздух прогреется до +20...+25°C. В столице региона — Казани — максимальная температура составит +21...+23°C.

news_right_column_240_400
Новости
Чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в аварии на трассе
Дубль «Рубина» разошёлся вничью с «Амкаром»
В РТ 16 июня ожидается неустойчивая погода с грозами и порывистым ветром
«Стрела-Ак Барс» на своём поле обыграла «Красный Яр»
В Буинском районе во время купания в пруду погиб 39-летний мужчина
Девять пострадавших при атаке БПЛА в Елабуге госпитализированы
«Рубин» может подписать форварда «Урала»
Скончался второй пострадавший при атаке БПЛА на Елабугу