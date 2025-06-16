В РТ 16 июня ожидается неустойчивая погода с грозами и порывистым ветром

Согласно прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, сегодняшний день принесет переменчивые погодные условия. На территории региона ожидается облачная погода с периодическими прояснениями, которая будет сопровождаться осадками различной интенсивности.

Метеорологи предупреждают о высокой вероятности дождей, которые местами могут перейти в умеренные ливни. В отдельных районах республики возможны грозовые явления, а в дневные часы не исключен локальный град. Особое внимание специалисты обращают на усиление ветра — юго-западные потоки достигнут скорости 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с. В зоне грозовой активности ветер может кратковременно усиливаться до 15-20 м/с.

Температурный фон останется комфортным для середины июня: утренние показатели не опустятся ниже +16°C, а днем воздух прогреется до +20...+25°C. В столице региона — Казани — максимальная температура составит +21...+23°C.