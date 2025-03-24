В РТ 2025 году появится 38 новых объектов здравоохранения

В рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Татарстане ведется масштабное строительство медицинских учреждений. Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на недавнем совещании в Доме Правительства, в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 38 новых объектов, включая 34 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП).
Общий объем инвестиций в строительство превышает 420 млн рублей, из которых 128 млн рублей выделено из республиканского бюджета.
На сегодняшний день в секторе здравоохранения реализуется 53 строительных проекта, в том числе 47 ФАПов. По словам министра, контракты еще не заключены только по трем объектам:
- Приемно-диагностическому отделению в Казани
- Двум поликлиникам, строящимся по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения
- Заключение контрактов по последним двум объектам планируется завершить до конца марта.
Большинство проектов уже активно реализуется. На 46 ФАПах выполнено 25% работ. В трех других медицинских учреждениях завершено 19% строительства
Это масштабное обновление медицинской инфраструктуры позволит значительно улучшить доступность медицинской помощи для жителей республики, особенно в отдаленных районах. Строительство новых ФАПов и больниц является важным шагом в реализации стратегии по повышению качества и доступности здравоохранения в Татарстане.