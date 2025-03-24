В РТ 2025 году появится 38 новых объектов здравоохранения

В рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Татарстане ведется масштабное строительство медицинских учреждений. Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на недавнем совещании в Доме Правительства, в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 38 новых объектов, включая 34 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП).

Общий объем инвестиций в строительство превышает 420 млн рублей, из которых 128 млн рублей выделено из республиканского бюджета.

На сегодняшний день в секторе здравоохранения реализуется 53 строительных проекта, в том числе 47 ФАПов. По словам министра, контракты еще не заключены только по трем объектам:

Приемно-диагностическому отделению в Казани

Двум поликлиникам, строящимся по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения

Заключение контрактов по последним двум объектам планируется завершить до конца марта.

Большинство проектов уже активно реализуется. На 46 ФАПах выполнено 25% работ. В трех других медицинских учреждениях завершено 19% строительства

Это масштабное обновление медицинской инфраструктуры позволит значительно улучшить доступность медицинской помощи для жителей республики, особенно в отдаленных районах. Строительство новых ФАПов и больниц является важным шагом в реализации стратегии по повышению качества и доступности здравоохранения в Татарстане.