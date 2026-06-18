В РТ 239 учителей запустят ИИ-кружки для школьников и студентов

С сентября в школах и колледжах Татарстана стартует масштабный образовательный проект по искусственному интеллекту. Занятия проведут 239 школьных педагогов и 100 преподавателей средних специальных учебных заведений, прошедших строгий конкурсный отбор. Каждый из них получит единовременную выплату в размере 258 тысяч рублей и обязуется вести кружок не менее года.

Учебные группы будут работать в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге, Чистополе и ряде других районов. В школах кружки охватят более 3,5 тысячи учеников 5–8-х классов. Сначала ребята освоят работу с нейросетями и научатся создавать простые проекты, а к седьмому классу смогут разрабатывать собственных ИИ-агентов. Параллельно в колледжах, включая Казанский техникум связи и политехнические колледжи Нижнекамска и Лениногорска, программу пройдут еще 1,5 тысячи студентов.

Для подготовки преподавателей в республике уже запущены курсы повышения квалификации: педагоги изучают современные нейросети и осваивают проектирование ИИ-систем. Проект реализуется в рамках республиканской программы развития искусственного интеллекта до 2030 года.