В РТ более 1,2 тыс. человек получили бесплатную юрпомощь

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Республика
8 июля 2025  13:53
Автор:
Елизавета Черкина

В Татарстане за первый квартал 2025 года юридическую поддержку получили 1249 человек, среди которых 532 участника СВО и члены их семей.  Об этом на совместном заседании Комитета по законности и правопорядку и Экспертного совета при нем в Госсовете РТ заявил первый заместитель министра юстиции РТ Илья Гомзик, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

По сравнению с предыдущими годами наблюдается значительный рост обращений: если в 2023 году помощь оказали 2548 гражданам, то в 2024 году эта цифра выросла до 4164 человек. Особое внимание уделяется социально незащищенным категориям: малоимущим, инвалидам, сиротам, а также семьям с тяжелобольными детьми.  

Важным событием стала Всероссийская неделя правовой помощи в июле 2024 года, когда в республике провели 1732 мероприятия с участием более 61 тысячи человек. К памятным датам, например, ко Дню Победы, организуются специальные акции - в 2024 году правовую поддержку тогда получили 254 человека, включая ветеранов.  

Современные технологии делают юридическую помощь доступнее: работает федеральный портал ВПРАВЕ.РФ (в 2024 году через него поступило 2189 обращений), а в мобильном приложении «Карта жителя РТ» с мая 2025 года появился удобный раздел с инструкциями по типовым правовым ситуациям.  
 

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