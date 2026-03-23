В РТ число зон возможного затопления и подтопления выросло вдвое - до 52

23 марта 2026  14:20

В республике зафиксировано 52 участка, подверженных риску затопления и подтопления, что более чем в два раза превышает показатели прошлого года. Об этом сообщили в Росреестре РТ.

В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 21 зоне затопления и 31 зоне подтопления. Специалисты поясняют: подтопление происходит из-за подъема грунтовых вод, тогда как затопление связано с выпадением осадков или разливом водоемов. Зоны расположены в Альметьевске, Агрызе, а также в Буинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Лениногорском, Нурлатском и Нижнекамском районах.

Как отметил замруководителя республиканского Росреестра Андрей Парамонов, причиной роста числа зон стала снежная зима. Общая площадь потенциально подтопляемых территорий превысила 2,7 тыс. гектаров (годом ранее — около 1,6 тыс. гектаров).

На таких территориях действуют особые условия использования: запрещено строительство объектов капстроительства без инженерной защиты, размещение кладбищ, скотомогильников и свалок, а также распыление химикатов с воздуха. Узнать, попадает ли участок в зону риска, можно на Публичной кадастровой карте или в выписке из ЕГРН через портал госуслуг или МФЦ.

