В РТ из-за укусов клещей за помощью обратилось почти 6 тысяч человек

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, на 16 июня за медицинской помощью после укусов клещей обратились 5 965 человек, включая 1 569 детей. Эти показатели соответствуют среднемноголетним значениям для региона.

Наибольшее количество обращений зафиксировано в Казани (1 852 случая), Набережных Челнах (765 случаев) и Нижнекамском районе (466 случаев). В текущем эпидсезоне в республике лабораторно подтверждены два случая иксодового клещевого боррелиоза. Один случай клещевого энцефалита зарегистрирован у жителя Татарстана, который получил укус во время отдыха в лесах Башкортостана.

Специалисты ведомства сообщают о завершении профилактической обработки территорий. Акарицидные мероприятия проведены на площади 2 961,9 га, что на 6% превышает плановые показатели. Контрольные проверки на 2 334,5 га обработанных территорий подтвердили эффективность проведенных работ — клещи не обнаружены.

В рамках профилактики опасных инфекций в Татарстане привито 11 673 человека, что составляет около 75% от запланированного объема вакцинации против клещевого энцефалита. Роспотребнадзор продолжает мониторинг ситуации и рекомендует жителям республики соблюдать меры предосторожности при посещении лесных массивов и дачных участков.