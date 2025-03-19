В РТ на нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» направят 121 млн рублей

В 2025 году на реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Татарстане выделено около 121 млн рублей, из которых 95,5 млн рублей поступят из федерального бюджета. Об этом сообщил директор Центра энергоресурсоэффективных технологий республики Марат Ахмеров на выездном заседании комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Ключевая цель проекта – обеспечить ежегодный пятипроцентный прирост производительности труда на половине предприятий-участников. С 2018 по 2024 год в нацпроекте «Производительность труда» участвовали 254 предприятия. В рамках проекта около 5 тысяч сотрудников прошли обучение инструментам бережливого производства.

С 2020 года предприятия-участники достигли прироста добавленной стоимости на 42 млрд рублей, а средний прирост производительности труда составил 31%. За время реализации проекта 15 предприятий получили льготные займы на общую сумму более 3 млрд рублей.

В 2025 году планируется привлечь 77 предприятий, из которых 50 должны завершить проекты в этом году, а 27 – в следующем. С начала года к проекту уже присоединились 22 предприятия. К 2030 году планируется вовлечь 351 предприятие, при этом потенциал охвата оценивается в 900 предприятий.

На заседании также обсудили успехи производственного объединения «Зарница», которое вложило 40 млн рублей в автоматизацию производства. Эффект от внедрения составил 24 млн рублей. Например, автоматизированная линия фасовки химических реактивов окупилась уже в этом году.

Новый федеральный проект «Производительность труда», стартовавший в январе 2025 года, направлен на повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг за счет роста производительности и эффективности предприятий.