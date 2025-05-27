В РТ на порядок увеличат надбавку учителям за ГИА

Согласно новому постановлению кабинета министров РТ, часовая ставка для педагогов повышена с 19,26 до 200 рублей.

Это десятикратное увеличение позволит преподавателям получать до 1 200 рублей за стандартный шестичасовой экзаменационный день. Благодаря таким изменениям, Татарстан поднялся в рейтинге регионов по уровню компенсаций за ГИА, заняв место в первой пятерке после Санкт-Петербурга (1 763 рубля), Ленинградской области (1 530 рублей), Москвы (1 400 рублей) и Якутии (1 314 рублей).

Инициатива была реализована по поручению главы республики Рустама Минниханова. Ранее Татарстан находился на последних позициях в стране по этому показателю — с 2017 года педагоги получали фиксированную ставку 19,28 рубля в час, что составляло всего 115 рублей за рабочий день.

В министерстве образования и науки РТ подчеркивают, что пересмотр системы оплаты направлен на повышение мотивации педагогов и улучшение условий их труда в ответственный экзаменационный период. Новая ставка вступила в силу с момента опубликования постановления на официальном портале правовой информации республики.