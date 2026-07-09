В РТ на удвоенные пособия сельским мамам заложили 211,8 млн рублей

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Республика
9 июля 2026  11:50

В республиканском бюджете на 2026 год предусмотрено 211,8 миллиона рублей на увеличенные единовременные выплаты женщинам, проживающим в сельской местности и посёлках городского типа, сообщили в Минфине РТ.

С этого года размер пособий вырос вдвое. При рождении первого ребенка женщины до 25 лет могут получить 100 тысяч рублей вместо прежних 50 тысяч. При рождении третьего и последующих детей женщины до 29 лет – 200 тысяч рублей вместо 100 тысяч. Обязательное условие для всех получателей – постоянное проживание в сельской местности Татарстана не менее трёх лет до момента подачи заявления.

В ведомстве отметили, что увеличение выплат направлено на поддержку молодых семей, стимулирование рождаемости и закрепление населения на селе. Оформить пособие можно через органы социальной защиты или МФЦ. Постановление действует с 1 января 2026 года.

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В РТ на удвоенные пособия сельским мамам заложили 211,8 млн рублей
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